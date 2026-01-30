お笑い芸人のやす子さんが2026年1月30日にXで、乗せたことのある著名人について話してしまうタクシー運転手に「守秘義務守って〜」と訴えた。「ペラペラ話しちゃうタクシー運転手さんやめて〜」やす子さんは「有名人の家とかどこに住んでるとか どこで下ろしたとかペラペラ話しちゃうタクシー運転手さんやめて〜」と投稿。「聞いちゃったこっちもどうしたらいいかわかんないよ〜」と困惑を明かし、「守秘義務守って〜」と訴えかけ