TBSの若林有子アナウンサー（29歳）が、1月30日放送のラジオ番組「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（TBSラジオ）に出演。ハワイロケよりも今田耕司とのラジオ出演を優先したとアピールし、スタジオを盛り上げた。番組冒頭、メインパーソナリティの今田と若林アナは、地方仕事の際に前日から現地入りする「前乗り」についてトークを展開。今田が「最高ですよ、前乗り。なかなかできないでしょ？」と問いかけると、若林アナは「なかな