メ～テレ（名古屋テレビ） 春のセンバツ高校野球の出場校が1月30日午後3時半に発表され、東海3県からは3校が選ばれました。 5年ぶり33回目の出場を決めたのは、愛知の中京大中京高校です。 秋の東海大会・決勝では、逆転サヨナラ勝利で大会を制しました。 荻田主将は「守備から守り強い野球をやって攻撃に繋げていけるように」と意気込みを語り、チーム全員で「優勝するぞー!おー!」と気合を入れ