メ～テレ（名古屋テレビ） 30日午前に発生した愛知県稲沢市のリサイクル工場火災は、午後5時過ぎにほぼ消し止められました。 消防によりますと午前8時すぎ稲沢市今村町で「火事です」と複数の119番通報がありました。 消防車など14台が消火に当たり、午後5時すぎにほぼ消し止められました。 警察によりますと、けが人はいないということです。 現場はアルミや小型家電などの買い取りを行う「晟達金属」で、敷地内