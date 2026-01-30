あの『奇面組』が令和の時代に帰ってくる！ 1985年に放送されて以来、41年ぶりの再アニメ化が実現したTVアニメ『ハイスクール！奇面組』。原作は、1980年から『週刊少年ジャンプ』で連載された、当時を代表するギャグ漫画。縦横無尽に繰り広げられるギャグの連発を楽しんでほしい「僕が子供の頃、『ジャンプ』はクラスメイトの男子全員が読んでいたんじゃないかというくらい人気で。もちろん自分もその一人だったのですが、世代的