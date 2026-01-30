忙しい毎日でも、からだにやさしくおいしいものを選びたい。そんな想いに寄り添うBAGEL & BAGELから、季節感と満足感を両立した期間限定メニューが登場しました。緑鮮やかな野菜を使ったベーグルと、燻製の香りが食欲をそそるサンドイッチは、軽やかなのにしっかり満たされるのが魅力。ランチにも小腹満たしにも活躍する、新しいおいしさをこの機会に味わってみてください♡ 緑が香るほうれん草チーズ