「著作権切れ」と誤解。名古屋市科学館がJASRACに約480万円を清算です。 【写真を見る】名古屋市科学館がJASRACに楽曲使用料約480万円支払いせず 竜巻ラボのBGMで学芸員が｢著作権切れ｣と誤解 名古屋市科学館によりますと、2011年から展示が始まった「竜巻ラボ」のBGMに「オズの魔法使い」の劇中曲「Over The Rainbow」を使っていました。選曲当時この曲は作曲者の死亡から50年が経過した2036年の末日まで著作権が残っていまし