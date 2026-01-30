ABCテレビの今村俊昭社長（63）が30日、大阪市の同局で新春社長会見に出席し、「ヤングケアラー」などと指摘され炎上騒動になっている「探偵！ナイトスクープ」について謝罪した。ヤングケアラーという社会問題に対する認識が甘かったとし、「編集、構成を行った番組側に起因するもので当社として深く反省しております」と謝罪。一方で、演出については「事実に基づいたもので構成している。捏造（ねつぞう）や一部で言われるやら