元オセロ・松嶋尚美さんは1月29日、自身のInstagramを更新。「書き初めで金賞」を取った美人な娘のショットを披露しました。【写真】松嶋尚美の美人娘「やった〜おめでとう」松嶋さんは「ララが学校の書き初めで金賞を取りました！やったー！でかしたララちゃん」とつづり、1枚の写真を投稿。娘が満面の笑みで自身の作品を高く掲げる姿です。目元はスタンプで隠されていますが、美しい口元から美人ぶりが伝わってきます。「夢の