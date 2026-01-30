俳優の齊藤京子さんが週刊FLASH（光文社）に登場。6ページに渡り、28歳の今しか出せない艶やかな表情を見せています。【写真】“リアル峰不二子”8頭身美女、5年ぶり女優業復帰2025年のカンヌ国際映画祭のカンヌ・プレミア部門に正式出品された映画『恋愛裁判』（1月23日公開）では主演を務めている彼女。「演じている時は『日向坂46の齊藤京子感』が出ないようにしている」など、俳優としての矜持を感じさせるインタビューも必読