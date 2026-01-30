中国の科学研究チームがこのほど、中国東部の安徽省合肥と浙江省杭州に量子探査ネットワークを構築することにより、宇宙の謎である暗黒物質（ダークマター）の探査精度を大幅に向上させました。関連する成果は1月29日、国際的学術誌の「ネイチャー」に掲載されました。宇宙において、26．8％にも達するとされるダークマターは光を発せず、通常の物質との電磁力による相互作用も起こしませんが、重力を通じて星系の動きに影響を及ぼ