プレミアムな装備と魅力的なドライビング体験ホンダの米国法人は、2026年1月8日に高級ブランド「Acura（アキュラ）」のSUV「ADX」2026年モデルを発売しました。同モデルは、アキュラブランドへの入り口となるゲートウェイモデルとして、若々しいスタイリングとプレミアムな装備、そして楽しいドライビング体験をアピールする一台です。【画像】超カッコいい！ これがホンダの新高級SUV「ADX」です！ 画像で見る（30枚以上）