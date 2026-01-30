３０日、ＪＲ上野駅で架線の断線による停電が発生し、常磐線や高崎線などが一時運転を見合わせ、朝の通勤ラッシュに混乱が広がりました。 ＪＲ東日本によりますと、３０日午前７時ごろ、東京・上野駅で常磐線の架線が断線し停電が発生しました。この影響で常磐線では品川駅から我孫子駅の間の上下線など一部区間で約７時間にわたって運転を見合わせました。駅と駅の間で停止した４本の電車からは、乗客が線路を歩いて駅のホӦ