高崎警察署 ３０日、高崎市の県道で自転車に乗っていた男性（７４）を乗用車ではねて軽いけがを負わせ、そのまま逃走したとして、ひき逃げなどの疑いで男（２４）が逮捕されました。 過失運転致傷とひき逃げの疑いで逮捕されたのは、高崎市井野町の飲食店従業員、坂本夢咲士容疑者（２４）です。 警察によりますと、坂本容疑者は、２９日午前６時ごろ、高崎市貝沢町の県道を乗用車で走行中、前を走っていた自転車を後ろか