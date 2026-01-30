玉村町役場 玉村町が発注した工事をめぐり、町は入札で価格調整が行われたとして、町内の建設関連業者６社に対し、２カ月間の指名停止措置を行うと発表しました。 指名停止となったのは、玉村町内の八木設備、品川設備、渡辺興業、大和家住宅機器、原野屋住宅綜合設備、五常工業の建設関連業者６社です。 指名停止の期間は、２月１日から３月３１日までの２カ月間です。 玉村町によりますと、町が一般競争入札で発注した