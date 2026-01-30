山本知事は、２月４日から８日にかけてインドを訪問します。 これは、２９日の知事会見で山本知事が明らかにしたものです。インド政府の要人との会談のほか、県内企業団とともにインドに進出した日系企業や現地の大学などを訪れる予定です。 今回の訪問は、県とインドとの経済・教育・人材交流の推進を目的としていて知事がインドを訪れるのは初めてです。 「群馬県企業がインドに進出したいとかいう時に、少しでも役に立てる人