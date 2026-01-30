草津町長選で初当選した宮崎公雄新町長が就任式にのぞみ「思考なき前例の踏襲ではなく前向きな挑戦をしてほしい」と職員に訓示しました。 就任式は町役場で行われ、初登庁した宮崎町長が会場に入ると、職員に拍手で迎えられました。 宮崎町長は、１９９１年から町議を８期３２年務め、今月１８日の町長選で初当選を果たし、１６年ぶりの新町長に就任しました。 宮崎町長は出席した職員に対し「思考なき前例の踏襲はやめて、よく