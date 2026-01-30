２０２４年、伊勢崎市で家族３人が死亡した事故で危険運転致死傷などの罪に問われている男の裁判が３０日開かれ、検察側は懲役２０年を求刑しました。 元トラック運転手の鈴木吾郎被告（７１）は、２０２４年５月、伊勢崎市の国道１７号、上武道路で酒を飲んでトラックを運転し乗用車２台に衝突。車に乗っていた家族３人を死亡させたなどとして危険運転致死傷などの罪に問われています。 これまでの裁判で鈴木被告は、「アルコ&#