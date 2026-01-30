投票に行っておトクに食べ放題しよう！ かっぱ寿司で投票後のお食事をもっと楽しく「センキョ割」実施かっぱ寿司は、2026年1月31日（土）から3月1日（日）までの土日祝日限定で、食べ放題がお得になるキャンペーン「センキョ割」を実施します。本キャンペーンでは、選挙の投票を済ませたことが確認できる証明を提示することで、提示した本人だけでなく、同席する中学生以上の連れ全員の食べ放題料金（土日祝価格）が400円（税