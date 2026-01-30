広島市内中心部にウズベキスタンの伝統料理を味わえる飲食店がオープンしました。 安村恵美記者「中区に新しくオープンしたこちらの料理店。外観はなんとウズベキスタンの世界遺産がモチーフにしているそうです」 中区立町にオープンしたひと際目立つ外観の「ウズベキスタン・パレス」。異国情緒あふれる店内では本格的なウズベキスタン料理を楽しむことができます。 ランチセットにある「プロフ」は野