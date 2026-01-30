鹿児島市の山形屋の朝日通り立体駐車場が31日で営業を終了し、46年間の歴史に幕を下ろします。30日、最後の駐車に訪れた人たちからは惜しむ声とともに感謝の思いが聞かれました。いつも通り、車はグルグルと回っていました。1979年から営業している山形屋の朝日通り立体駐車場。老朽化に加え、維持に必要な部品が入手困難になりつつあることなどから、事業再生計画の一環で31日、営業を終了します。近年は車高や車幅が大きな車