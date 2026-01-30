学歴詐称疑惑が指摘され、公職選挙法違反などの疑いで刑事告発されている伊東市の田久保真紀前市長が1月29日、警察から任意の事情聴取を受けていたことがわかりました。 【動画】「都度しっかり検討していきたいなと」伊東・田久保前市長を任意聴取 学歴詐称疑惑など少なくとも4つの容疑で刑事告発 容疑は"全て否認" 田久保前市長は容疑については全て否認する旨の説明をしたということです。「犯罪は成立しない」 容疑を全面否