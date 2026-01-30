鹿児島市と山口市が連携し、両市の歴史的つながりを伝える取り組みとして「薩長乾杯めぐり」が市内の飲食店で開催されています。甲突川沿いのリヤカー屋台の再開に合わせ、山口県の４つの蔵の日本酒を飲み比べできるイベントで、中央駅エリア６店舗、天文館３店舗、リヤカー屋台７店舗の計16店舗が参加。一杯から楽しめるほか、４蔵の日本酒を飲んで「Payどん」でスタンプを集めると、山口の温泉旅館宿泊券などが