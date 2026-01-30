県は、インフルエンザの流行で今週あわせて37の学校で学年・学級閉鎖の措置がとられたと発表しました。流行発生警報は継続中で、県は、基本的な感染対策を心掛けるよう呼び掛けています。県によりますと、県内では26日から29日までの間に合わせて37校でインフルエンザによる学年・学級閉鎖の措置がとられたということです。このうち、小学校が25校で最も多く4校が学年閉鎖となりました。中学校で、合わせて10校が学年・学級閉