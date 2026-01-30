物流業界の革命となるか？！世界初となるコンテナ船の「自動運航」が始まります。１月３０日、神戸港でお披露目されたコンテナ船「げんぶ」。全長約１３５ｍ、重量は５６８９ｔ。実は、このコンテナ船、世界初となる自動運航が可能だといいます。（日本財団海野光行常務理事）「このような船舶は世界でも初めて。夢のあるプロジェクトだと私たちも期待している」いったいどんな仕組みなのでしょうか。中へ入ってみると…