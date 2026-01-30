ブリュッセルのEU本部に掲げられたEU旗＝2019年9月（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）統計局は30日、ユーロ圏の2025年10〜12月期の実質域内総生産（GDP、季節調整済み）暫定速報値が前期比0.3％増になったと発表した。伸び率は7〜9月期から横ばいだった。経済大国ドイツが0.3％増となり、横ばいだった前期から改善した。スペインは0.8％増、イタリアも0.3％増で、いずれも前期から伸び率が拡大した。一方、