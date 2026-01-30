ミラノ・コルティナ冬季五輪の開幕まで1週間となり、カウントダウン時計の前で記念撮影する人たち＝30日、イタリア・ミラノ（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪は30日で開幕まで1週間となり、本番ムードが高まってきた。ミラノ中心部の観光名所、大聖堂そばのカウントダウン時計は残り日数が「7」を表示し、観光客が足を止めて写真撮影。選手村もオープンし、各国選手団の現地入りが本格化する。四つの会場群に