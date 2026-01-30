アイスショーで演技する宇野昌磨さん（奥）と本田真凜さん＝コーセー新横浜スケートセンターフィギュアスケートの元世界王者、宇野昌磨さんがプロデュースするアイスショー「IceBrave」の特別公演が30日、横浜市のコーセー新横浜スケートセンターで始まった。宇野さんは公演後、ミラノ・コルティナ冬季五輪に出場する選手へ「全スケーターがベストな演技をした上で、失敗しても納得のいく試合になってほしい」とエールを送った