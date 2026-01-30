真冬の波により、良質な岩のりが採れる新潟県佐渡市小木地区の沢崎で1月30日、地元の児童が“判のり”作りを体験しました。愛好者の指導のもと、昔ながらの作り方に挑戦。のりを木枠に流し入れて、均等の厚さになるよう指でならし、水から丁寧に上げ、乾燥させたあと、不純物がないかどうか確認しました。【児童】「バリバリ、うまい」【児童】「機械を使うのかなと思ったが、意外に機械ではなく人の手だったことに驚いた」【児童