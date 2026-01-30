新潟県十日町市の中学3年の女子生徒が1月26日夜から行方不明となっています。警察は捜索を続けていますが、女子生徒の発見には至っていません。この間、寒波により十日町市でも大雪となっていて捜索が難航しているということです。 行方不明になっているのは、十日町市新座の中学3年生・樋口まりんさん(14)です。26日午後7時すぎ、家族が自宅リビングにいた樋口さんがいないことに気づき、自宅の周辺を捜索。しかし、見つからない