国土交通省国土交通省は30日、住宅メーカー「ヒノキヤグループ」の子会社が新潟や長野など14県で施工した木造一戸建て住宅計93棟で、部材同士をつなぐ構造の一部が建築基準法の規定に適合していない可能性があると発表した。ヒノキヤグループによると、設計ミスが原因。国交省は同社に再発防止策の取りまとめを指示した。国交省などによると、93棟は同社の子会社「パパまるハウス」が設計、施工し、15年7月から22年8月に引き渡