小泉防衛相は３０日、海上自衛隊横須賀基地で韓国の安圭伯（アンギュベク）国防相と会談した後、基地内で安氏と一緒に卓球を楽しんだ。安氏の趣味が卓球ということで、小泉氏側が提案し、懇親を深めた。両氏はジャケットを脱ぎ、ネクタイを外して卓球台に向かうと、相手を気遣うラケットさばきで１５回以上のラリーを続けた。小泉氏は「互いに得点をあげることを狙わずにラリーを重ねた。日韓の防衛協力を前向きに続けていく一