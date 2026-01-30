巨人の佐々木俊輔外野手が３０日、母校・帝京の甲子園出場を祝福した。第９８回センバツ高校野球大会の出場校を決める選考委員会が行われ、帝京が２０１１年夏以来となる甲子園出場を決めた。在学中は甲子園に届かなかった佐々木は「僕らのときは出られていない。帝京のユニホームを甲子園で見るのも、１５年ぶりになるんですかね。すごく楽しみなので、今の子たちには頑張ってほしいなと思います」とエールを送った。