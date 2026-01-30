お笑いコンビ「メッセンジャー」のあいはらが３０日、ＭＢＳラジオ「メッセンジャーあいはらのＹｏｕはこれから！Ｅｖｅｒｙｄａｙ」に出演。３５歳のネイリストとの結婚が発覚したオモロー山下を祝福した。あいはらは山下から直接結婚の報告があったといい、「言うても同期ですから。ＮＳＣから一緒ですから。山下さんが結婚なんて、考えられないんです」とがく然。「彼は若い時からずっと言うてました。本当に『グラビアアイ