巨人のドラフト２位・田和廉投手（２２）＝早大＝が３０日、宮崎で行われる１軍合同自主トレで２度目のブルペン入り。初めて捕手を座らせ、変化球を交えて立ち投げで１１球、座りで２２球を投じた。捕手を務めたのは２学年上の山瀬。宝刀・シンカーを投げた際には思わず山瀬が驚く場面もあった。「まだ調整期間というか、キャンプに向けての準備段階なので、ここからしっかり上げていければ」と力を込めた。大のサウナ好きで