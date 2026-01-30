巨人は３０日、都内ホテルで新外国人投手のフォレスト・ウィットリー投手（２８）、スペンサー・ハワード投手（２９）、ブライアン・マタ投手（２６）らの入団会見を行った。同席した水野雄仁編成本部長スカウト・国際担当は３投手について「現場の監督、コーチが見極めてくれると思いますが、基本的には先発を任せたいという意向で獲得してます」と切り出し「ウィットリー選手は（身長）２メートル超えてますので、バッターも