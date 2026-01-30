総務省は30日、「実写コンテンツ展開力強化官民協議会」の初会合を開催。ドラマやバラエティなど放送・配信の実写のコンテンツの製作力強化と海外展開を推進するアクションプラン作りがスタートした。林芳正総務相＝25年10月「東京ドラマアウォード2025」授賞式にてこの会議は、実写コンテンツの製作力強化と海外展開の促進などを目的に、人材育成やAIを活用した製作の高度化・効率化の支援なども検討。さらに、地域で製作されるコ