財政懸念で長期金利上昇 「失われた30年」から脱却した日本経済は、持続的な回復軌道に乗れるかどうかの分岐点にある。カギを握るのは日銀の金融政策。２０２５年12月の金融政策決定会合では政策金利を年0.75％に引き上げた。1995年以来の水準で、30年越しで「0.5％の壁」を遂に突破した。ただ、行き過ぎた円安の是正とインフレの抑制はなお見通せておらず、金融政策の正常化は道半ばと言える。 総裁の植田和男氏は12月