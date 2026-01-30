秋田地裁 ３０日 去年＝２０２５年、自宅で父親に暴行を加え死亡させた罪に問われていた秋田市の男に懲役６年の実刑判決が言い渡されました。 秋田市泉中央の無職、石川達士被告（５８）は去年５月、自宅で当時８７歳の父親の顔や頭を殴ったほか腕やわき腹を蹴るなど暴行を加え死亡させたとして、傷害致死の罪に問われていました。 これまでの裁判で石川被告は起訴内容を認めていて、検察側が懲役８年を求刑したのに対し、