ドル円一時１５４．３９レベル、財務省はここ１カ月での介入実績なしと公表＝ロンドン為替 財務省は2025年12月29日から26年1月28日までの介入実績なしと公表した。ドル円は一時154.39レベルまで買われたが、その後は上昇一服となって高止まりしている。 USD/JPY154.13