会場に置かれていた、エレコム製ULTRA96ケーブルのパッケージ HDMIのマーケティングやプロモーション、ライセンス供与、管理を行なう組織「HDMI LA」のロブ・トバイアスCEOは30日、都内で説明会を開催。HDMI 2.2規格の全機能をサポートした次世代HDMIケーブル「ULTRA96」が、2026年第1四半期に市場投入される予定だと明かした。96GbpsをサポートしたHDMI 2.2製品については、2027年&