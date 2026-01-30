フリーアナウンサーの原千晶（37）が30日、自身のインスタグラムを更新。昨年11月末に左脛骨（けいこつ）高原骨折の重傷を負って以来、2カ月間支えられた“相棒”との別れを明かした。昨年11月30日にリポーターを務めるTBSの情報番組「THETIME,」の企画取材で、SASUKEのエリアを再現した施設を体験した直後に左足の痛みを訴え、その後の検査で全治3カ月と診断。松葉づえでの生活を送りながらもアシスタントを務めるTOKYOFM