【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）統計局は30日、ユーロ圏の2025年10〜12月期の実質域内総生産（GDP、季節調整済み）暫定速報値が前期比0.3％増になったと発表した。伸び率は7〜9月期から横ばい。