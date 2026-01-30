こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した棒渦巻銀河「NGC 3568」。ケンタウルス座の方向、約5700万光年先にあります。地球に対して横を向けた銀河の隣で、オーナメントのような4つの星が輝いている様子が印象的です。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）で観測した棒渦巻銀河「NGC 3568」（Credit: ESA/Hubble & NASA, M. Sun）】4つの輝きは、どれも天の川銀河にある星です。たまたまNGC 3568とほぼ同じ方向にあるのですが