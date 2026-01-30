北陸信越運輸局は、県内のタクシー運賃について値上げが必要と判断しました。早ければ、今年6月にも運賃が引き上げられる見通しです。北陸信越運輸局によりますと、去年10月から今月までに、県内18のタクシー事業者から運転手の待遇改善などを理由に運賃の引き上げ要請がありました。現行の運賃は初乗り1.03キロまでが600円で、その後は223メートルごとに100円が加算されます。要請では、初乗りを900メー