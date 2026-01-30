高知県警本部30日午後2時15分ごろ、高知県土佐市北地の山中で「竹林から白い煙が見える」と通行人から119番があった。県警土佐署などによると、山林が延焼し、地上からの消火活動は日没後も続いた。けが人は確認されていない。土佐市消防本部によると、県の防災ヘリコプターが散水したが、日没により中断。市は避難所を開設し、周辺住民に自主避難を呼びかけた。