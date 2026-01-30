妊娠したら支給される国の給付金の申請手続きを便利にしようときょう、立山町で全国初の取り組みがスタートしました。立山町の保健センターでは「妊婦のための支援給付」の申請手続きを、きょうからデジタルサービスで受け付け始めました。午前10時の開始とともにさっそく利用者が訪れていました。利用者「書く書類が少なくて便利。妊婦は割と若い世代の人が多いと思うので、利用者が便利になるように町が変わる