【モスクワ共同】ロシアのペスコフ大統領報道官は30日、トランプ米大統領からプーチン大統領に対し、2月1日までの1週間、ウクライナの首都キーウの攻撃を控えるよう要請があったと述べた。ロシアは要請に応じたとしている。