県の新年度予算編成が大詰めの段階を迎えています。県議会の各会派が県に重要要望の予算化を求める「予算折衝」がきょうから始まりました。新田知事「能登半島地震からの復旧・復興、これを引き続き最優先の課題として考えておりますが、特に被害の大きい5市での液状化対策を加速していく」初日のきょうは、自民党の会派が折衝に臨みました。予算折衝をめぐっては、議論の「透明性」の観点から公開すべきとの声もありますが、今年