インフルエンサー、俳優、モデルのまいきち（２１）が３０日、都内で「まいきち１ｓｔフォトエッセイ承認欲求」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）の発売記念イベントを行った。Ｚ世代のカリスマのまいきちが、壮絶な過去を包み隠さず写真と言葉で明かす。高校生の頃にはコロナ禍で心ない誹謗（ひぼう）中傷を浴び、自傷行為などを行ったこともあるだけに、「自分の本を持った瞬間、正直めちゃくちゃ号泣しました」という。「『どうせ